Ravnatelji ljubljanskih osnovnih šol z organizacijskimi rešitvami za takojšnjo vrnitev vseh učencev v šole

Ljubljana, 6. februarja - Aktiv ravnateljev ljubljanskih osnovnih šol je šolski ministrici Simoni Kustec v zahtevi za takojšnjo vrnitev vseh osnovnošolcev v šole predlagal organizacijske rešitve, ki bi to omogočile. Med njimi so izvedba pouka izmenično doma in šoli za starejše učence, epidemiološko varnejša organizacija šolskega kosila in zaščita zaposlenih na šoli.