Nemčija, Francija, Velika Britanija in ZDA za obnovitev čezatlantskih odnosov

Berlin/Pariz/London/Washington, 6. februarja - Zunanji ministri Nemčije, Francije, Velike Britanije in ZDA, Heiko Maas, Jean-Yves Le Drian, Dominic Raab in Anthony Blinken, so po prvih poglobljenih pogovorih, odkar je predsednik ZDA Joe Biden, skupno izrazili željo po obnovitvi čezatlantskih odnosov. Kot so še sporočili v Berlinu, so pogovori potekali v zaupljivem in konstruktivnem ozračju.