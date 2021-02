Nogometaši v Severni Ameriki bodo vendarle začeli sezono 2021

New York, 6. februarja - Severnoameriški nogometni ligi (MLS) je grozila prekinitev vseh dejavnosti oziroma "lockout", a je vodstvo lige sporočilo, da so s predstavniki igralcev dosegli okvirni kolektivni dogovor za naslednjih sedem let, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tekmovanje s 27 klubi iz ZDA in Kanade se na bi tako začelo 3. aprila.