Miami visoko ugnal Washington, Dragić poškodovan

Miami, 6. februarja - Ekipa Miami Heat je v severnoameriški košarkarski ligi NBA s 122:95 ugnala Washington Wizards. Za zmagovite podprvake lige je Goran Dragić igral v prvi peterki in v 22 minutah zbral devet točk, štiri podaje in tiri skoke, vendar si je v tretji četrtini poškodoval levi gleženj in je njegov nastop na naslednji tekmi vprašljiv.