Uspešen teden za newyorške borzne indekse

New York, 6. februarja - Osrednji newyorški borzni indeksi so v petek sklenili najuspešnejši teden od lanskega novembra, saj so napredovali praktično skoraj vsak dan v tednu in prišli do novih rekordov. Vlagatelje je prepričala odločnost predsednika ZDA Josepha Bidna za potrditev novega stimulacijskega paketa tudi brez sodelovanja republikancev.