Ljubljana, 5. februarja - Po reprezentančnem premoru je bil nocoj na sporedu 16. krog 1. slovenske futsalske lige. Zmag so se veselili Dobovec, Oplast Kobarid, Tomaž Šic Bar in Hiša daril Ptuj, tekma na Škofijah se je končala z remijem med domačim Bronxom in Litijo.