New York, 5. februarja - Newyorške borze so trgovanje že peti dan zapored zaključile z dobički. Indeks Nasdaq je trgovanje sklenil pri 13.856,30 točke in tako dosegel nov rekord. Rekord pa je pri 3886,82 točke dosegel tudi S&P 500. Vlagatelji analizirajo razmere na ameriškem trgu dela.