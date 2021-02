Košarkarice Triglava do sedme zaporedne zmage

Kranj, 5. februarja - Košarkarice Triglava so v vnaprej odigrani tekmi 13. kroga drugega dela 1. SKL za ženske odpravile ekipo Pro-Bita Konjic in s tem dosegle sedmo zaporedno zmago v državnem prvenstvu. Na vrhu lestvice imajo šest točk prednosti pred košarkaricami Cinkarne Celja, ki pa so odigrale tri tekme manj.