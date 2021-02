Neprepričljivi Bayern do nove zmage

Berlin, 5. februarja - Nogometaši Bayerna iz Münchna so v 20. krogu nemškega državnega prvenstva v gosteh ugnali Hertho iz Berlina z 1:0. Z zmago so Leipzigu, za katerega igra nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, začasno znova ušli za deset točk na vrhu lestvice. Preostale tekme bodo na sporedu v soboto in nedeljo.