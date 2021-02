Inter v Firencah do zmage in vrha lestvice

Ljubljana, 5. februarja - Nogometaši Fiorentine in milanskega Interja so odprli 21. krog italijanskega prvenstva. V Firencah je domača ekipa izgubila proti modro-črnim z 0:2. Milančani, pri katerih je Samir Handanovič branil celo tekmo, so vsaj začasno skočili tudi na vrh lestvice, kjer imajo točko prednosti pred mestnim tekmecem Milanom.