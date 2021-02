Policisti na današnjem shodu v Ljubljani izdali 10 plačilnih nalogov

Ljubljana, 5. februarja - V centru Ljubljane se je okoli 19. ure na shodu zbralo okoli 20 oseb, ki so s kolesi krožile po trgu. Udeleženci so se okoli 20. ure razšli, so sporočili iz policije. Pri varovanju neprijavljenega shoda so policisti ugotovili 12 kršitev zakona o nalezljivih boleznih, izrečeni sta bili dve opozorili in izdanih 10 plačilnih nalogov.