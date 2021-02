Spet odprtih več trgovin, naprave lahko zaženejo tudi na smučiščih

Ljubljana, 6. februarja - V skladu z novimi vladnimi odloki se lahko danes odpre več trgovin in storitev, med drugim vse prodajalne in servisne delavnice s površino do 400 kvadratnih metrov, a le tam, kjer bodo uspeli zagotoviti testiranje na novi koronavirus za zaposlene. Na vseh smučiščih po državi pa lahko danes zaženejo naprave.