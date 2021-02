Draghi na pogovorih o oblikovanju nove italijanske vlade dobil podporo več strank

Rim, 5. februarja - Mandatar za sestavo nove italijanske vlade Mario Draghi je danes nadaljeval pogovore s parlamentarnimi strankami. Med drugim so mu podporo izrekli v levosredinski Demokratski stranki (PD), stranki Živa Italija Mattea Renzija in desnosredinski Naprej Italiji. S predstavniki Gibanja pet zvezd in Lige, ki sta ključni, se bo srečal v soboto.