V Novi Gorici danes velika gneča pri testiranju s hitrimi testi

Nova Gorica, 5. februarja - Vladni odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covid-19 je pri ljudeh v obmejnih občinah povzročil številne težave in nejevoljo, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite (CZ) za Severno Primorsko. Kljub dodatnemu, popoldanskemu terminu testiranja s hitrimi testi je v Novi Gorici še vedno velika gneča.