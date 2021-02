V eksploziji v mizarski delavnici na Lancovem trije mrtvi

Radovljica, 5. februarja - V nedelujoči mizarski delavnici na Lancovem v bližini Radovljice je danes nekaj pred 15.30 odjeknila eksplozija. V objektu so bile v času eksplozije tri osebe, vse tri pa so bile tako hudo poškodovane, da so umrle na kraju dogodka. Prvi podatki kažejo, da je eksplodiralo v okolici peči na trda goriva, vzrok eksplozije pa še ni znan.