Večina staršev šolarjev v obalno-kraški regiji podpira čimprejšnjo vrnitev v šole

Koper, 5. februarja - Sveti staršev osnovnih šol v obalno-kraški regiji, ki so nedavno na premierja Janeza Janšo naslovili poziv k ponovnemu odprtju šol, so na v regiji izvedli anketo. Med ustrezno zaključenimi anketami se je skoraj 90 odstotkov staršev strinjalo s tem, da se otroci ob upoštevanju varnostnih in higienskih ukrepov v najkrajšem možnem času vrnejo v šole.