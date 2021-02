Pavlovčič in Lanišek pred sobotno tekmo zelo razpoložena

Klingenthal, 5. februarja - Smučarski skakalci so zaradi premajhnega števila nastopajočih ostali brez kvalifikacij za sobotno tekmo svetovnega pokala v nemškem Klingenthalu. Namesto tega so izpeljali prolog, zelo pa sta se izkazala Slovenca Bor Pavlovčič in Anže Lanišek. Slednji je imel peto oceno prologa, Pavlovčič pa drugo.