Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 2.)

Ljubljana, 5. februarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da so poslanci SD, LMŠ, Levice in SAB vložili interpelacijo zoper kulturnega ministra Vaska Simonitija. Pisale so tudi o napovedi sproščanja ukrepov na gospodarskem področju. Poročale so tudi o odzivih na nova pravila glede prehoda meje med Italijo in Slovenijo.