Moskva zaradi sodelovanja na protestih izgnala evropske diplomate

Moskva/Berlin/Varšava/Stockholm, 5. februarja - Moskva je danes sporočila, da je zaradi sodelovanja na protestih v podporo ruskemu opozicijskemu voditelju Alekseju Navalnemu iz Rusije izgnala diplomate iz Nemčije, Poljske in Švedske. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki je danes zaključil obisk v Moskvi, je to ostro obsodil. Kritični so bili tudi v prizadetih državah.