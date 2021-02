Legendarni upornik James Dean bi praznoval 90 let

Los Angeles, 8. februarja - Mineva 90 let od rojstva ameriškega igralca Jamesa Deana, ki je kljub le nekaj vlogam v filmih obveljal za zvezdniški idol ter simbol uporniškega, tragičnega in večno mladega junaka. Vse to je upodabljal v filmu Upornik brez razloga režiserja Nicholasa Raya, v katerem je ustvaril prototip nerazumljenega mladeniča, ki se ne znajde v svetu odraslih.