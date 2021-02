Inštitut za mikrobiologijo brez novih potrditev angleške različice koronavirusa

Ljubljana, 5. februarja - Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete med 480 vzorci, ki so bili odvzeti med 11. in 24. januarjem in so pri njih potrdili okužbo z novim koronavirusom, ni našel angleške različice koronavirusa. Doslej so angleško različico s sekvenciranjem genoma našli pri treh vzorcih, ki so bili vzeti od 1. do 11. januarja.