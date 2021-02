Za kmetijsko izobraževanje slabih 170.000 evrov

Ljubljana, 5. februarja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v uradnem listu objavilo 168.010 evrov vreden razpis za kmetijsko izobraževanje v letošnjem letu. Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja dijakov in študentov s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.