Zadnji dan tedna pozitivna gibanja na Wall Streetu

New York, 5. februarja - Tečaji vrednostnih papirjev na borzi na Wall Streetu se v začetku današnjega trgovanja dodatno zvišujejo, potem ko so težko pričakovani podatki o razmerah na ameriškem trgu dela izpadli podobno, kot so pričakovali ekonomisti. Tako tehnološki indeks Nasdaq kot indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 beležita nove rekordne ravni.