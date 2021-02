Na Slovaškem preplah zaradi hitrega širjenja britanske različice koronavirusa

Bratislava, 5. februarja - Zdravstvene oblasti na Slovaškem so zagnale preplah zaradi hitrega širjenja britanske različice koronavirusa. Kot je sporočil premier Igor Matović, je ta različica med testi, ki so jih izvedli v sredo, predstavljala kar 71 odstotkov vseh odkritih primerov okužbe s koronavirusom. V posameznih regijah so zabeležili še višje deleže.