Brezdomci epidemioloških ukrepov po opozorilih Kraljev ulice ne morejo v celoti upoštevati

Ljubljana, 5. februarja - V Društvu Kralji ulice so danes opozorili, da je zakonodaja daleč od ustreznih sistemskih rešitev, ki bi brezdomstvo odpravile in preprečevale. Podobno velja za epidemiološke ukrepe, ki jih brezdomni zaradi pomanjkanja dostojne in stalne nastanitve namreč ne morejo v celoti upoštevati, so objavili v zapisu, ki so ga delili preko Twitterja.