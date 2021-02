Na voljo sredstva za promocijo in osveščanje na področju urejanja prostora in graditve

Ljubljana, 5. februarja - Ministrstvo za okolje in prostor je v uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in osveščanja na področju urejanja prostora in graditve v 2021. Na voljo je 40.000 evrov, cilj pa je okrepiti zavedanje o pomenu trajnostnega prostorskega razvoja, urejanja prostora in graditve, kakovostne arhitekture, urbanizma itd.