Ljubljana, 5. februarja - Pred dnevi je umrla pionirka otroške srčne kirurgije v Sloveniji Jolanda Jezernik Leskovšek, so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Kot navajajo, je bila Jezernik Leskovškova ključna oseba pri utemeljitvi in razvoju otroške srčne kirurgije v Sloveniji, med letoma 1987 in 1992 je tudi vodila kliniko za kirurgijo srca in ožilja.