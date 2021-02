Po cepljenju starostnikov manjši pritisk na bolnišnice in lažje prebolevanje ob morebitni okužbi

Ljubljana, 5. februarja - Po cepljenju proti covidu-19 med starejšo populacijo, zlasti v domovih za starejše, se je zmanjšal pritisk na bolnišnice. Poleg tega pa iz domov za starejše, pa tudi iz UKC Ljubljana poročajo o tem, da so tisti, ki so se z novim koronavirusom okužili med prvim in drugim odmerkom cepiva, preboleli covid-19 z zelo blagimi simptomi ali brez.