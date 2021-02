V Zimici požar uničil ostrešje in del mansarde

Duplek, 5. februarja - V Zimici v občini Duplek je v četrtek dopoldne zagorelo 120 kvadratnih metrov veliko ostrešje stanovanjske hiše, pri čemer je ogenj zajel mansardo. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so mariborski poklicni gasilci ob pomoči prostovoljnih društev iz Korene in Dvorjan požar hitro pogasili, a je ogenj ostrešje in del mansarde uničil.