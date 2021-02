Na Dunaju razstava Cvetke Hojnik

Celovec, 8. februarja - V dunajski galeriji BahoeARThouse bodo pod okriljem slovenskega veleposlaništva na Dunaju ob današnjem prazniku odprli razstavo Cvetke Hojnik z naslovom Črna in rdeča. S postavitvijo nadaljujejo serijo razstav šestih slovenskih umetnic in umetnikov, ki sodi v sklop Leta sosedskega dialoga Slovenija-Avstrija 2019 in 2020.