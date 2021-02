Objavljen razpis za Zoisove in Puhove nagrade in priznanja

Ljubljana, 5. februarja - Odbor za nagrade in priznanja za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti je objavil razpis za kandidature za prejemnike Zoisove in Puhove nagrade za življenjsko delo in za vrhunske dosežke ter Zoisovega in Puhovega priznanja, prav tako pa tudi priznanja ambasador znanosti v letu 2021. Rok za prijavo je 2. april do 12. ure.