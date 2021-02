Britanski modni sektor opozarja pred zdesetkanjem zaradi brexita

London, 6. februarja - Britanski modni sektor se zaradi sporazuma o odnosih med Združenim kraljestvom in EU po brexitu sooča z realno grožnjo zdesetkanja, so vodilni predstavniki panoge opozorili britanskega premierja Borisa Johnsona. Izpostavili so pomanjkanje določil o prostem pretoku blaga in storitev za kreativne sektorje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.