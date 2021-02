Johns Hopkins: Slovenija po cepljenih z dvema odmerkoma na prvem mestu v EU

Bruselj, 5. februarja - Slovenija je z 0,9-odstotnim deležem cepljenih z dvema odmerkoma na prvem mestu v EU, kaže razpredelnica, ki so jo objavili na ameriški univerzi Johnsa Hopkinsa. To je tudi več kot v Združenem kraljestvu, kjer so z dvema odmerkoma cepili 0,71 odstotka ljudi, a manj kot v Izraelu, Združenih arabskih emiratih, Islandiji in ZDA.