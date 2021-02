OZS bo samozaposlenim in mikro podjetjem razdelila še milijon brezplačnih mask

Ljubljana, 5. februarja - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo v imenu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo samozaposlenim in mikro podjetjem z od enim do štirimi zaposlenimi razdelila še milijon brezplačnih zaščitnih mask. Poziv bo odprt do razdelitve vseh mask. Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti, ki so maske prejeli že v okviru prvega poziva.