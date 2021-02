Avstrija bo sprejela portugalske covidne bolnike

Dunaj, 5. februarja - Avstrija bo sprejela deset bolnikov iz Portugalske, ki se sooča s preobremenjenimi bolnišnicami zaradi epidemije covida-19. Do pet covidnih bolnikov z oddelkov intenzivne nege naj bi namestili v bolnišnicah Spodnje in Zgornje Avstrije ter avstrijske Koroške in Štajerske. Pet bolnikov, ki niso oboleli s covidom-19, bo sprejel Dunaj.