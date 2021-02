Muzeji, galerije in knjižnice od danes odprti po vsej državi

Piran/Kostanjevica na Krki, 5. februarja - V skladu z novim vladnim odlokom o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev so od danes naprej lahko muzeji, galerije in knjižnice odprti po vseh državi. To velja tudi za posavsko, zasavsko, jugovzhodno, goriško in obalno-kraško regijo, ki so bile glede na epidemiološko sliko začasno na t.i. črnem seznamu.