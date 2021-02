Opozicija poziva vlado k spremembi omejitev za dnevne čezmejne migrante

Ljubljana, 5. februarja - Opozicijske stranke SAB, SD, Levica in LMŠ so danes izrazile ogorčenje nad odločitvijo vlade, da bodo dnevni migranti za prehajanje meje potrebovali negativen test na covid-19, ki ni starejši od sedmih dni. Ta neživljenjski ukrep bo prizadel 50.000 družin, so opozorili in vlado pozvali, naj odločitev spremeni.