Ljubljana, 5. februarja - Tako kot Slovenija okrogle obletnice letos obeležuje tudi pet zavarovanih območij po državi. 60 let je tako od ustanovitve Triglavskega narodnega parka, 40 let obeležuje Kozjanski park, 25 let Park Škocjanske jame, 20 let Krajinski park Sečoveljske soline in 10 let Krajinski park Radensko polje, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.