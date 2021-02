Slovenske košarkarice poimenovane rakete

Ljubljana, 5. februarja - Navijači slovenske košarke so v kampanji Košarkarske zveze Slovenije (KZS) in Radia 1 v zadnjem tednu dni izbirali ime slovenske ženske članske reprezentance. Odziv košarkarskih navdušencev je bil odličen, saj je v akciji sodelovalo več kot 500 navijačev, ki so podali blizu 300 predlogov, na koncu so košarkarice izbrale vzdevek: rakete.