V Kostanjevici na Krki nova postavitev Grafičnega kabineta Bogdana Borčića

Kostanjevica na Krki, 8. februarja - V Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića v Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki, ki hrani del likovne zapuščine tega slikarja in grafika, je od danes na ogled nova, 15. postavitev tamkajšnje stalne razstave. To so naslovili Potovanje v školjko, na ogled je do februarja prihodnje leto.