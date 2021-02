Slovenski evroposlanci glede pristojbin za vizume na Otoku za enotno obravnavo vseh državljanov EU

Bruselj, 5. februarja - Evropska unija mora vztrajati pri enakopravni in enakovredni obravnavi vseh svojih državljanov, je danes poudarilo več slovenskih evroposlancev. V odzivu na novico o različnih tarifah za delovne vizume v Veliki Britaniji za državljane članic unije so tudi izrazili pripravljenost na to opozoriti v Evropskem parlamentu.