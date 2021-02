Počivalšek: Prihodnji teden odprtje nekaterih trgovskih in servisnih dejavnosti

Ljubljana, 5. februarja - Prihodnji teden se bodo v prvi fazi dodatnega sproščanja ukrepov na gospodarskem področju odprle vse trgovine in servisne dejavnosti do 400 kvadratnih metrov, je ob robu današnjega obiska Haloz napovedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Pogoj za to je, da se zaposleni v teh dejavnostih enkrat tedensko testirajo.