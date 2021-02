Kremelj zavrnil Bidnovo "zelo agresivno retoriko"

Moskva, 5. februarja - V Kremlju so danes zavrnili ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki je zahteval izpustitev ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega in zagrozil s poslabšanjem odnosov. "To je zelo agresivna in nekonstruktivna retorika," je izjavil Dmitrij Peskov, tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina.