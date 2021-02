Namesto vrhunca sezone gripe še brez potrjenih okužb

Ljubljana, 5. februarja - V tem času ponavadi beležimo največjo pojavnost gripe, a je v letošnji sezoni sploh še niso zabeležili, kažejo podatki NIJZ. Drugih virusnih povzročiteljev dihal je bilo zadnji teden januarja nekoliko več, a so še vedno redki primeri. Kot navajajo na NIJZ, je to razumljivo, saj so testiranja prvenstveno usmerjena na novi koronavirus.