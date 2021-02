Ljubljanska borza: Indeks obtičal na izhodišču

Ljubljana, 5. februarja - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji dopoldne zanimanje pokazali za skoraj vse najpomembnejše delnice. Tečaji Krke in Petrola so se obrnili v pozitivno območje, tečaji Luke, NLB, Save Re in Telekoma pa se cenijo. Delnice Triglava so tako kot indeks SBI TOP obstale na izhodišču.