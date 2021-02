V Vipavski dolini zaživela spletna tržnica domačih kmetijskih pridelkov

Ajdovščina/Nova Gorica, 5. februarja - Lokalni pridelovalci in predelovalci lokalnih pridelkov iz Vipavske doline in Goriške ter tudi širše statistične regije so dobili novo spletno orodje za trženje svoje ponudbe. Danes je namreč zaživela spletna tržnica, ki bo s prodajo sveže in zdrave hrane podpirala domače pridelovalce in omogočala tudi izobraževanje o hrani.