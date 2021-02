Ameriški regulatorji bodo preučili dogajanje okoli GameStopa

Washington, 5. februarja - Ameriški tržni regulatorji bodo preučili dogajanje v minulem tednu, ko so delnice družbe GameStop in nekaterih drugih močno porasle, ter zagotovili zaščito vlagateljev, je v četrtek napovedalo ameriško finančno ministrstvo. Med drugim bodo preverili, ali so bile trgovalne prakse zakonite, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.