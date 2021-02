Januarja padec cen na letni in na mesečni ravni

Ljubljana, 5. februarja - Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se januarja znižale tako v letni kot v mesečni primerjavi. Na letni ravni je bila deflacija 0,7-odstotna, najbolj so se pocenila goriva. Na mesečni ravni pa je bila deflacija 0,4-odstotna, v glavnem zaradi razprodaj zimske obleke in obutve, je danes objavil državni statistični urad.