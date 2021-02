Policija prijela večkratnega vlomilca

Ljubljana, 5. februarja - Policisti so v sredo pri tatvini zalotili 38-letnega Ljubljančana in mu odredili pridržanje. Pri zbiranju obvestil so ugotovili, da je osumljenec vlomil in ukradel tobačne izdelke še v dveh drugih trgovinah v Ljubljani. V četrtek so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.