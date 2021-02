Po ugotovitvah šolskega inšpektorata vrtci in šole zelo dobro spoštujejo vse ukrepe

Ljubljana, 5. februarja - Inšpektorat za šolstvo in šport je od sredine oktobra do danes v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja opravil 1435 nadzorov, pri čemer večjih odstopanj ni ugotovil. "Nasprotno, v zadnjem obdobju ugotavljamo, da so zelo dobro pripravljeni in spoštujejo vsa priporočila in ukrepe za zajezitev okužb," pravi glavni inšpektor Simon Slokan.